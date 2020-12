Ecolo propose une allocation universelle pour les jeunes

Le montant de cette allocation serait de 460 euros par mois. Elle serait versée aux 1,350 million de jeunes Belges âgés de 18 à 25 ans, ce qui représenterait une dépense de 3,2 milliards d'euros. Un coût non négligeable, reconnaît la co-présidente des Verts pour qui tout est une question de choix politiques. "Nous estimons qu'il faut investir dans les jeunes. La Sécurité sociale, c'est 100 milliards par an. Regardez, on a désinvesti dans les soins de santé, on a fait des choix, on voit ce que cela donne".