Élections sociales: succès mitigé pour le vote électronique

Les élections sociales ont été lancées ce lundi. Elles permettront de désigner les représentants des travailleurs au conseil d'entreprise et au comité pour la prévention et la protection au travail.

Plus de 1,8 million de travailleurs ont reçu ces derniers jours leur convocation pour voter dans le cadre des élections sociales . Celles-ci ont commencé ce lundi matin et le processus, qui concerne 7.000 entreprises, dure jusqu'au 29 novembre .

Vote par correspondance ou électronique

Avec la seconde vague, les locaux sont presque aussi déserts qu'au printemps, mais cette fois, les partenaires sociaux ont eu le temps d'organiser le vote par correspondance et le vote électronique. De quoi éviter les rassemblements autour d'une urne au sein de la société.

Des adaptations ont donc été prévues pour faciliter le scrutin à distance: les bulletins de vote par correspondance n'ont ainsi pas dû être envoyés par recommandé, mais par courrier prioritaire. De plus, les bulletins reçus jusqu'à 5 jours après la clôture resteront valables .

Selon SD Worx, ces aménagements ne suscitent néanmoins pas un fol enthousiasme. Environ 15% des travailleurs ont reçu la possibilité de s'exprimer par voie électronique, et un sur trois pourra voter par courrier .

Des délégués aux rôles multiples

Ces élections internes permettent aux travailleurs d'élire, pour une durée de quatre ans, leurs représentants au sein des conseils d'entreprise - pour les entreprises de plus de 100 travailleurs - et des comités pour la prévention et la protection du travail (CPPT) - pour les sociétés d'au moins 50 travailleurs. Ces deux organes de concertation sont paritaires: ils se composent d’autant de représentants de l’employeur que de représentants des travailleurs. Les premiers sont désignés par la direction. Les seconds sont élus par les travailleurs. Ils figurent sur des listes déposées par les syndicats présents dans l’organisation.