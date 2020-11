En 2020, 100 euros donnés, c'est 60 euros récupérés!

Pour aider les organisations caritatives face à la crise sanitaire et économique, l'État belge a porté la réduction d'impôt sur un don à 60% du montant offert.

La fin de l'année approche et, malgré la crise, l'esprit de Noël nous incite à nous montrer généreux en soutenant l'une ou l'autre bonne cause. Cette année, il y a une bonne raison supplémentaire de gratifier des organisations caritatives. Le gouvernement a décidé de relever le taux de la réduction d'impôt sur les dons aux organismes agréés à 60% du montant offert , contre 45% en temps normal.

De cette façon, l'exécutif fédéral entend "aider les ONG et les organisations à but non lucratif, dont les activités d’intérêt général ont été durement touchées par la crise".