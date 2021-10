En 2020, le soutien public a sauvé les ménages et les entreprises du naufrage

PIB en chute libre

Les secteurs les plus touchés ont été l'horeca et la culture, avec des baisses de valeur ajoutée comprises entre 20 et 47%. Dans ces branches, l'arrêt de la production imposé par les restrictions sanitaires n'a pas pu être compensé par le développement d'activités à distance.

Moins touchés, le transport et le commerce ont néanmoins enregistré des reculs compris entre 6 et 8%, suite à la fermeture des commerces non essentiels, les restrictions de voyages et la généralisation du télétravail. La construction et les activités financières et d'assurances ont, pour leur part, vu leur activité baisser respectivement de 5 et 4%.