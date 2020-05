En Belgique, l'inflation descend à 0,48%

En mai 2020 l’inflation en Belgique a diminué pour le quatrième mois consécutif et s’élève désormais à 0,48% . En avril, elle était encore de 0,57%.

L’inflation sur la base de l’indice santé (où on ne tient pas compte de certains produits comme le carburant ou les cigarettes) accuse également une baisse, passant de 1,14% à 1,11%.

Les principales hausses de prix en mai concernent la téléphonie mobile, le poisson et les fruits de mer ainsi que les services combinés de télécommunication. Le mazout de chauffage, les boissons non alcoolisées, les légumes et la viande ont, par contre, exercé un effet baissier sur l'indice.