En dépit de la crise, le nombre de starters a augmenté en 2020

Le commerce en ligne et la consultance sont les secteurs qui attirent les nouveaux entrepreneurs. La plupart sont des indépendants complémentaires.

En 2020, les créations d’entreprises en Belgique ont très légèrement progressé (+0,54%) par rapport à 2019. Graydon a dénombré 106.788 starters l’an dernier contre 106.108 l’année précédente. C’est ce que montre l’atlas des starters publié par Graydon et les classes moyennes du nord et du sud du pays (UCM et Unizo). Compte tenu de la déconfiture économique, c’est un résultat à la fois étonnant et encourageant.

Les secteurs qui enregistrent les hausse les plus importantes sont le commerce en ligne et la consultance. "Cela montre le coup d’accélérateur donné par la crise à la digitalisation de l’économie", explique Eric Vanden Broele, directeur de la recherche et développement chez Graydon.

0,54% Contre toute attente, les créations d’entreprises ont légèrement progressé en 2020.

Beaucoup de starters ont démarré une activité complémentaire, préférant ne pas prendre de risques démesurés. Ce sont en outre des domaines où on peut démarrer une activité sans devoir investir des capitaux trop importants. À cet égard, Eric Van den Broele se félicite de la récente suppression de l’exigence de débourser 18.500 euros comme capital de départ.

La suppression de l’exigence de capital de départ explique aussi la progression des starters en SRL alors que la proportion de sociétés unipersonnelles diminue même si, en chiffres absolus, les sociétés unipersonnelles restent majoritaires parmi les starters.

Les plus fortes baisses sont celles qui frappent l’horeca (-14%) et l’événementiel (-24%), secteurs complètement sinistrés par la crise, ainsi que les transports (-21%). Ce dernier secteur nécessite en général d’importants investissements de départ.

La Wallonie et Bruxelles à la traîne

Ceci étant, le Covid a quand même eu pour effet de ralentir les créations d’entreprise, si on considère que les starters avaient progressé de 6% en 2019, de 5,3% en 2018 et de 5,9% en 2017.

Le résultat stable de 2020 est à mettre entièrement au crédit de la Flandre (+1,1%), alors que le nombre de starters s’est érodé en Wallonie (-5%) et à Bruxelles (-11,2%).

Pour Arnaud Deplae, secrétaire général de l’UCM, l’écart nord-sud s’explique : "La Flandre a favorisé le développement d’une économie locale endogène. C’est moins le cas en Wallonie où l’on s’est davantage concentré sur certains secteurs de pointe. Il y a un problème de bouclage des chaines de valeurs par rapport aux sous-traitants locaux."

"La crise a accéléré la digitalisation de l’économie." Eric Van den Broele Graydon

Qu’en est-il de 2021 ? À ce stade, on note une progression de 4,5% du nombre de starters depuis le début de l’année. L’embellie est surtout très marquée au mois de mars avec une hausse de 40% par rapport à mars 2020, lorsque la Belgique était entrée en confinement strict.

À nouveau, la Flandre (+8,4%) s’en sort mieux que la Wallonie (-9,4%) et Bruxelles (-5,4%). Si on se limite au seul mois de mars 2021, la situation s’améliore tant en Flandre (+42,5%) qu’à Bruxelles (+40,4%) et en Wallonie (36%).

Moratoire et mesures de soutien

Au total, la croissance nette du nombre d’entreprises, c’est-à-dire les créations moins les faillites et les cessations, a progressé de 32.595 unités l’an dernier (+2,6%). C’est en partie la conséquence du moratoire sur les faillites et des mesures de soutien des pouvoirs publics. Une fois que ces mesures seront levées, on peut s’attendre à une inversion de tendance en 2021.

Le moindre taux de cessation d’activité a également contribué à la croissance nette des créations d’entreprises l’an dernier. "Avec la crise, certains indépendants ont dû puiser dans leur patrimoine privé pour maintenir leur activité à flots. Ces économies étaient généralement destinées à leur pension. Ils vont dès lors tout faire pour relancer leur affaire", indique Eric Van den Broele.

Taux de survie stable

Parmi les starters de 2020, 5,4% ont abandonné en cours d’année, une proportion semblable à celle des années précédentes. Et le taux de survie après 5 ans est resté stable à 69%. "Il n’y a pas plus de déchet parmi les starters qu’en temps normal. Ce qui signifie que le niveau de préparation est au moins aussi important pour la réussite d’une activité indépendante que le climat des affaires", indique Danny Van Assche, administrateur délégué de l’Unizo.

"Il faut reporter les charges fiscales et sociales au moins jusque fin 2021." Arnaud Deplae Union des Classes moyennes

Mais le patron des classes moyennes flamandes plaide néanmoins pour le maintien du double droit passerelle au moins jusqu’au 25 avril pour les indépendants qui ont vu s’effondrer leur chiffre d'affaires d’au moins 70%, même pour ceux qui reçoivent encore sur rendez-vous. À partir du 26 avril en effet, les commerces non essentiels pourront rouvrir.