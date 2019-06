Endettées, les villes wallonnes devront ruser face aux pensions grandissantes de leurs agents

Les communes du sud du pays ont déjà dû emprunter pour faire face jusqu’ici à la hausse des charges liées aux pensions de leurs employés statutaires. Pourtant, demain, elle sera plus lourde encore.

Les communes belges sont financièrement sous pression. La situation n’est pas nouvelle, mais s’aggrave pourtant d’année en année. Tel était en substance le constat dressé mardi par Belfius dans le cadre de sa dernière étude sur les finances locales, arrivée entre-temps à sa quarantième édition.

En cause, l’explosion du coût des pensions du personnel statutaire qui leur incombe, un vieillissement global de la population constaté, l’effet du tax shift ou encore de nécessaires investissements à consentir venant peser dans une balance déjà chargée. De quoi déboucher sur des perspectives sérieuses, voire préoccupantes, à l’avenir au niveau local si rien n’est fait.

1. Un solde budgétaire en boni, mais en recul marqué au sud...

Et ce, en particulier au sud du pays. En effet, le coût des pensions du personnel nommé y est en hausse, tout comme dans les communes des autres régions il est vrai, alors même que le nombre de statutaires actifs (cotisants donc), 120.000 environ, est en diminution d’année en année – quand les contractuels, eux, augmentent – ce qui joue sur leur capacité de financement. Le phénomène est connu. Et, si des mesures ont déjà été prises, il n’en demeure pas moins que la facture actuelle n’est toujours pas acceptable, analyse la banque, ce qui ouvre la porte à de possibles nouvelles taxes ou suppressions de services à terme. Alors oui, en attendant, le solde budgétaire des pouvoirs locaux wallons est toujours en boni de 56 millions... mais force est de constater qu’il recule de 14 millions d’euros en un an.

2. ...avec une marge de manoeuvre limitée face à l’endettement...

Cette donne demande à agir. Sauf que la Wallonie part particulièrement désavantagée, pour ne pas dire lestée. Et pour cause, face au phénomène, requérant d’une marge de manoeuvre significative à l’avenir, les communes du sud du pays ont déjà vu en l’état la charge de leur dette augmenter de 5,3% en un an, contre 1,3% seulement à Bruxelles. Alors même que le gros de l’effort est encore à venir – avec une hausse de la charge des pensions de 27% d’ici 2024 – et qu’il en va là d’un des leviers possibles pour faire face demain au défi qui se profile.

3. ... et ce alors que l’effet boomerang des pensions est à la porte...

Et l’heure est grave, car c’est un fait: la Wallonie subira financièrement de plein fouet le retour de flamme du coût lié à l’augmentation du nombre de pensionnés statutaires à charge. Huit communes sur dix seront "responsabilisées" au sud d’ici 2023, c’est-à-dire amenées à prendre en charge la moitié du surcoût dès lors qu’elles sont déficitaires dans leur régime de financement. À titre de comparaison, elles n’étaient qu’un peu plus de 60% en 2018 encore. Ce qui aura évidemment un poids certain sur les finances qu’il conviendra d’assumer, véritable enjeu pour les mandataires, surtout si l’on y ajoute la nécessaire couverture des déficits d’exploitation des CPAS, zones de police et zones de secours qui incombent aux pouvoirs locaux. Au total, la facture des cotisations communales dans le pays devrait passer de 274 millions en 2017 à quelque 743 millions en 2023, selon Belfius, faisant de cette mandature le point d’impact de l’"effet boomerang" dont il est question depuis une dizaine d’années déjà. Il touchera trois communes sur quatre.

4. ... grugeant la capacité à investir des communes...

Ce qui jouera assez logiquement sur leur capacité d’investissement, pourtant extrêmement importante de par son effet multiplicateur. D’ailleurs, les projets en ce sens ont déjà enregistré un net recul au sud entre 2018 et 2019, avec des investissements en baisse de l’ordre de 12%, un phénomène assez habituel en année postélectorale, faut-il toutefois nuancer, les nouveaux projets n’ayant pas toujours été repris dans les différents budgets, faute de temps. Mais quand même, la réalité est bel et bien là. Et bien visible.

5. ... qui doivent s’adapter à un vieillissement généralisé