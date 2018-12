Entre 37 et 47 euros de hausse salariale en 2019

D'après les calculs du secrétariat social SD Worx, les salaires vont encore progresser de 37 à 47 euros par mois en 2019, grâce au tax-shift.

A chaque jour ses calculs. Après Deloitte, l'IDD (Institut pour un développement durable), l'Organisation internationale du travail, la Commission européenne, le Bureau du plan, la KUL, voici venir SD Worx. Le secrétariat social a pris sa calculette pour évaluer quelles seront les hausses de salaire dues au tax-shift.

SD Worx nous offre néanmoins un petit plus: les hausses calculées valent pour 2019, ce qui n'était pas le cas dans les autres études.

Verdict: entre 37 et 47 euros net par mois en plus, suivant que l'on se trouve dans la tranche des bas salaires (2.000 euros brut, 1.600 euros net) ou de plus hauts salaires (5.000 euros brut, 2.800 euros net).

L'exercice reflète parfaitement l'impact du tax-shift. Il ne prend en effet pas en compte les hausses dues à l'indexation et les hausses barémiques. Il vaut pour un travailleur marié sans enfant à charge.

"Ce faisant, une plus grande partie des revenus sera soumise à un taux d'imposition inférieur." Jean-Luc Vannieuwenhuyse juriste chez SD Worx

Proportionnellement, on constate aussi que ce sont les plus petits salaires qui profiteront le plus de la hausse. En pourcentage en effet, elle représente 2,36% pour un salaire mensuel brut de 2.000 euros, et 1,7% pour un salaire mensuel brut de 5.000 euros.

Cette différence est due d'une part à la quotité exemptée d'impôt qui augmente (à 4.785 euros) et d'autre part à l'élargissement de la tranche d'imposition à 40%. "Ce faisant, une plus grande partie des revenus sera soumise à un taux d'imposition inférieur", explique Jean-Luc Vannieuwenhuyse, juriste chez SD Worx. Notons aussi que la réduction d'impôt pour les bas salaires va passer de 28,03% à 33,14%.

Entre 125 et 168 euros sur 4 ans

SD Worx pousse l'exercice plus loin et calcule quelle sera la hausse de salaire due au tax-shift sur l'ensemble de la législature (2015-2019). De quoi en rajouter une couche dans le débat qui divise les syndicats (qui pointent une régression du pouvoir d'achat) et les défenseurs du tax-shift (lire aussi notre analyse de ce jour sur l'objectivation des chiffres du tax-shift).