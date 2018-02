Eric Dor: "On a globalement bien limité les dégâts"

Comment évaluer cette perte provisoire de 885 millions d’euros? A-t-on finalement bien limité les dégâts? Quelles sont les chances au final de dégager un bénéfice? On a globalement bien limité les dégâts. Si on met Dexia de côté, il y a une forte probabilité que l’État fédéral dégage un bénéfice après avoir revendu Belfius et ce qui lui reste de BNP Paribas. En effet, la valeur de revente de Belfius peut être estimée sur base du quotient observé en moyenne entre cours boursier et actif net pour les banques. On arrive à une valeur de marché de 7,9 milliards d’euros pour Belfius. Cela représenterait une plus-value potentielle de 3,9 milliards d’euros puisque le coût d’achat est de 4 milliards d’euros. Bien sûr, c’est une estimation indicative. Pour BNP Paribas, au cours boursier observé maintenant, la valeur de revente des actions que l’État détient encore est de 6,2 milliards d’euros. Leur coût d’acquisition est de 5,3 milliards d’euros. Il y a donc une plus-value potentielle de 900 millions d’euros. Ces plus-values potentielles sur BNP Paribas et Belfius excèdent largement le coût provisoire de 920 millions pour l’État, et de 885 millions pour l’ensemble du Fédéral et des Régions.