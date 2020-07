Est-ce vraiment le moment d'encore élargir les mesures de déconfinement?

Un secteur s'impatiente

Il y a un secteur qui attend impatiemment un signal: celui des foires et salons , qui prévient de longue date que sa remise en route prendra plusieurs mois et qu'il lui est donc nécessaire d'avoir des indications claires au plus vite.

Le CNS devra examiner les changements attendus pour le mois d'août. Le ministre-président flamand, Jan Jambon (N-VA), souhaite que la limite actuelle de 200 personnes en intérieur - pour des événements, représentations, réceptions et banquets assis, accessibles au public, et à des compétitions - et de 400 en extérieur soit doublée. Actuellement, la limite de 200 personnes s'applique également aux cérémonies de mariage civil, enterrements et exercices du culte. Enfin, les réceptions et banquets assis, privés, peuvent actuellement accueillir 50 personnes.