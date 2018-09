Et maintenant, ne reste qu'à concrétiser ce Pacte à 150 milliards d'euros

Le comité pilotant le Pacte d’investissement cher à Charles Michel a remis son rapport définitif. Une feuille de route à l’horizon 2030, quelque part entre solide ambition et catalogue de bonnes intentions.

On s’attendait à un événement un brin austère, protocolaire et rapidement expédié, à vrai dire. Mais non.

Le gouvernement fédéral avait visiblement envie de marquer le coup, ce mardi, lors de la remise officielle, par le comité stratégique pilotant le Pacte d’investissement, de son rapport définitif. Musée de l’Afrique réquisitionné, présentation avec son et lumière, débat et séance de questions-réponses.

Ce Pacte d’investissements stratégiques, c’est quoi, au juste?

Au moins une fois, n’amputons pas son appellation exacte: le Pacte national pour les investissements stratégiques a germé durant l’été 2016 dans la tête du Premier ministre Charles Michel. En mars 2017, un comité stratégique est institué, présidé par Michel Delbaere, l’ancien patron du Voka.

Le point de départ est simple: voilà trente ans que la Belgique sous-investit massivement dans ses infrastructures. L’an dernier, les investissements publics représentaient 2,2% du PIB, contre une moyenne de 3,2% dans la zone OCDE et, surtout, 5,5% dans ce même pays, au début des années 70. L’idée est donc de se remettre à investir, le plus rapidement possible, surtout que les infrastructures belges ont déjà connu des jours meilleurs et que ne pas s’en préoccuper reviendrait à léguer une dette cachée aux générations futures. Voilà lancé le Pacte d’investissement.

Initialement, il est question de 30 milliards d’euros à l’horizon 2030, qui deviennent rapidement 60 milliards. Et voilà à présent que l’on parle de mobiliser entre 144 et 155 milliards, dont 55% seraient assumés par le privé.

Comment finance-t-onces 150 milliards?

"Le financement n’est pas le souci", balaie Michel Delbaere. Qui assure que parmi les critères ayant procédé à la des domaines et priorités, celle-ci figurait en bonne place: "Chaque euro investi doit en rapporter 1,7 dans les dix ans et 2,7 dans les vingt ans."

Le raisonnement est le suivant. Le Pacte implique quelque 55 milliards de nouveaux investissements publics – le reste étant considéré comme des "dépenses de fonctionnement" devant être financées "par une réallocation des priorités au sein des budgets publics existants". Etalés sur onze ans, cela ne fait jamais "que" 5 milliards à dégager annuellement. "Soit environ 1,1% du PIB. Ce qui permettrait à la Belgique de recoller à la moyenne européenne." Rien d’insurmontable: membre du comité de pilotage et patron de Belfius, Marc Raisière ne dit pas autre chose.

"Les capitaux sont présents en Belgique et les taux d’intérêts sont historiquement bas. Le moment est bien choisi." Les partenariats public-privé (PPP) et les contrats de performance énergétique (CPE) pourraient effectuer jusqu’à 30% du job, assure le comité, qui recommande la mise sur pied de fonds d’investissements dans les infrastructure. Et puis, il y a l’Europe. Celle qui pourrait donner un coup de main. "La Belgique pourrait davantage faire appel au financement européen." Et celle qui place des bâtons comptables dans les roues.

"La norme SEC impose aux autorités publiques d’amortir la totalité de la dépense la première année. Si ce cadre s’appliquait aux entreprises privées, elles seraient incapables d’investir." La Belgique a raison de plaider pour davantage de souplesse, souligne le rapport. De la naïveté? Pas exactement. Parce qu’en coulisse, ses membres savent bien que ce relâchement sera ardu à arracher et que ce ne sera de toute façon pas pour demain. Il n’empêche: avancer malgré le cadre comptable actuel est possible.

Quels sont les projets retenus?

Autant prévenir d’emblée: vous ne trouverez nulle liste de projets précis retenus par le comité stratégique, à l’inverse de ce qu’avaient fait le Fédéral et les entités fédérées début 2018, regroupant tous leurs souhaits au sein d’une liste évoquant une lettre d’enfant adressée à Saint-Nicolas. Non. Le comité a pensé plus "macro" et défini six domaines considérés comme stratégiques et prioritaires. Sans grande surprise, puisque ceux-ci étaient déjà évoqués dès le premier rapport, délivré il y a très exactement un an – mais soyons de bon compte, le rapport a étoffé les directions à prendre au sein de chacun d’entre eux.

