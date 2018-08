Et vous, suivez-vous une formation continue?

Ce résultat est nettement plus bas que chez nos voisins directs, la France et les Pays-Bas dépassant les 20%. La Suède, la Finlande et le Danemark affichent pour leur part les taux de participation les plus élevés pour l'apprentissage des adultes. Près d’un tiers des travailleurs scandinaves ont participé à des cours d'éducation permanente ou à des formations professionnelles.