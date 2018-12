Êtes-vous heureux au travail?

Vingt-trois pour cent des Belges sont insatisfaits au travail, ressort-il d'un nouveau volet de l'enquête sur le bonheur réalisée par l'Université de Gand (UGent) et l'assureur-vie NN auprès de 3.770 personnes. Le stress permanent, la solitude au travail et le fait de ne pas oser être soi-même sont notamment des facteurs qui influencent négativement la satisfaction des travailleurs.

Alors que 43% des répondants belges attribuent à leur travail un score de 8/10 ou plus , 23% des Belges actifs se disent très insatisfaits de leur emploi et lui accordent un score moyen de 5/10 ou moins. Quelque 15,1% d'entre eux citent la solitude comme facteur influençant négativement leur bonheur au travail, tandis que 35,5% des travailleurs belges se plaignent du stress. Ne pas se comporter naturellement au boulot affecte par ailleurs un cinquième des travailleurs interrogés (21,3%).

Sur l'échelle globale de satisfaction de la vie, le travail représente près d'un cinquième (18%) du bonheur, selon l'étude. Chez les indépendants, celui-ci détermine même 32% de la satisfaction de vie générale, soit trois fois plus que chez les fonctionnaires, pour qui le boulot n'en détermine que 9%. Chez les employés et les ouvriers, cette part s'élève respectivement à 19,8% et 13,9 %.