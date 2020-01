Euthanasie: un procès qui laissera des traces

C'était la première fois que des médecins étaient poursuivis dans le cadre d'un dossier d'euthanasie depuis l'entrée en vigueur de la loi en 2002. Cette affaire laissera-t-elle des traces? Sans doute. Le Journal du Médecin a mené l'enquête et révèle que plus de sept médecins sur dix sont d'avis que le procès à Gand était l'occasion d' exiger une évaluation de la législation sur l'euthanasie . Pourquoi? 80% des professionnels interrogés* estiment que cette affaire provoque une insécurité juridique pour le corps médical .

Crainte d'insécurité juridique

Plus de la moitié des médecins sondés craignent qu'à l'avenir leurs confrères ne soient plus disposés à donner un avis ou à réaliser une euthanasie lors d'une demande pour des souffrances psychiques dans une situation non terminale. Le sentiment d'insécurité, voire d'anxiété, s'étend aux patients, selon trois quarts des sondés.