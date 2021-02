Éviter une dépression généralisée

Après un an de Covid-19

Il flotte sur le pays un lourd parfum de résignation. Depuis bientôt un an, nous avons dû composer, tant bien que mal, avec ces restrictions de libertés aussi fortes que changeantes. Au début, on suivait avec fièvre les communications gouvernementales du vendredi soir. Mais à la longue, l’extraordinaire a viré à la routine. Un dangereux "Bah, au point où on en est..." règne désormais.