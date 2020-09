Faillites: le calme avant la tempête

Sur les 8 premiers mois de l’année, on dénombre 5.289 faillites, soit 30,2% de moins sur un an. La tendance est la même au niveau de l’emploi. Depuis le début de l’année, 5.289 emplois sont passés à la trappe pour cause de faillite, soit 30,3% de moins sur un an. La plus grosse faillite de l’été fut celle de Brantano (698 emplois) au mois d’août.