Fin du report des paiements des crédits hypothécaires

Ceux qui ont mis le paiement de leur crédit hypothécaire sur pause jusqu’à la fin septembre et n’ont pas demandé la prolongation de cette mesure devront recommencer à le rembourser normalement à partir du mois d’octobre . Attention cependant: il est possible que le montant mensuel à rembourser soit augmenté, car il peut y avoir une différence au niveau du calcul des intérêts.

Hausse des intérêts pour certains ménages

Pour ceux dont le revenu mensuel net – c’est-à-dire le revenu de février 2020 incluant les pensions alimentaires et les revenus locatifs, mais hors allocations familiales et après déduction éventuelle des crédits à la consommation et du crédit hypothécaire – est supérieur à 1.700 euros, les remboursements reprendront, mais avec un montant légèrement supérieur. Cette hausse s’explique par les intérêts différés, qui seront calculés sur la durée restante du crédit.