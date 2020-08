Flambée des prix au rayon frais

Depuis plusieurs mois, l'inflation alimentaire est à la hausse. Si l'augmentation est plus forte cette année, certains produits sont plus touchés que d'autres. Il ne faut donc pas tous les mettre dans le même panier.

Un climat difficile et des récoltes mauvaises ont fait augmenter le prix des fruits et légumes de respectivement 16,0% et 8,4%, selon Statbel. Les conditions climatiques seraient responsables de la hausse des prix d'autres produits alimentaires, comme par exemple les moules.

Le Covid-19 co-responsable

Les crevettes grises sont plus populaires en Belgique que chez les pays voisins. Alors quand leur prix augmente, l'impact sur l'inflation est plus important.

Malgré la hausse des prix alimentaires, la Belgique présente un taux d'inflation relativement bas. Certains produits et secteurs ont eux connus des inflations. "Les médicaments, le gaz naturel, les voyages à l’étranger et les city trips, les légumes (frais et non-frais, NDLR) et les loyers privés ont, par contre, exercé un effet baissier sur l'indice", explique Statbel.