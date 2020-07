Gilson grand favori pour la direction d'Infrabel

Éléments de base. Infrabel est la société publique de gestion du réseau ferré sur lequel roule la SNCB. Depuis le mois de mars, elle n’a plus de CEO en titre, Luc Lallemand étant parti occuper les mêmes fonctions à la SNCF Réseau . An Billiau, une des directrices d'Infrabel, a accepté d’assurer l’intérim le temps que le gouvernement nomme un remplaçant. Celle-ci a fait savoir qu'elle se retirerait de la direction générale dès le 31 juillet.

Le ministre de la Mobilité – et donc de tutelle sur le rail – n’a pas chômé. François Bellot (MR) a lancé un chasseur de têtes à la recherche de la perle rare. Résultat: une vingtaine de candidatures, dont trois ont émergé. Dans cette short list (dressée sans classement): Benoît Gilson, ex-journaliste et directeur stratégie chez Infrabel; Laurent Jossart (52), ancien de chez Luxair et ex-directeur de l’aéroport de Charleroi; et enfin Michaël Vanloubbeeck, directeur financier à la Société fédérale de participation et d'investissement (SFPI) et ex-chef de cabinet de… François Bellot.