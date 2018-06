Grève générale et foot pour les Belges en Argentine

L’Argentine est en effet embarquée dans un nouveau programme de redressement économique piloté par le gouvernement de droite en poste depuis 2015: celui-ci est en cheville avec le Fonds monétaire international. Le FMI – dont les Argentins se méfient comme de la peste – impose à Buenos Aires ses traditionnels remèdes de cheval, ce qui conduit au mécontentement et à la grève générale de lundi prochain. Un fin observateur relève: "Les Argentins détestent le FMI." Le souvenir des saignées imposées au début des années 2000 est encore vif et l’analogie avec ce qu’ont vécu les Grecs ces dernières années est pertinente.

Les prix de l’électricité et de l’énergie mais aussi des transports, qui étaient maintenus très bas via une politique de subvention de l’ancien gouvernement de gauche, ont à présent explosé. Après avoir connu une embellie et une croissance forte durant la dernière décennie, les maux traditionnels argentins sont désormais de retour: l’inflation y est un problème structurel et galope autour des 15 à 20%, le contrôle des changes, la stabilité de la devise par rapport au dollar est délicate, et, enfin, l’endettement y est jugé très problématique par le FMI. La droite avance donc graduellement sur le chemin des réformes imposées par les instances internationales – d’où le nom de "politique du gradualisme".