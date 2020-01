Grève historique en Belgique ce mercredi

Ce mercredi, pas mal de balais et plumeaux resteront au placard. Les aides-ménagères en ont marre. "Les employeurs refusent toujours de leur accorder une modeste augmentation salariale de 1,1%", grogne la CSC. Cette augmentation est celle qui est prévue dans l'accord interprofessionnel 2019-2020 . Elle a déjà été accordée dans plusieurs secteurs, mais pas dans celui des titres-services. Alors que le métier est pénible, tout le monde le reconnaît, et mal payé. Pourquoi les patrons renâclent-ils?

"La marge devient de plus en plus petite, regrette Ann Cattelain, responsable du service juridique chez Federgon, le plus important représentant des entreprises de ce secteur. Elle n'est plus adéquate pour accorder une telle augmentation, surtout en Flandre." Rappelons que le système des titres-services a été régionalisé, avec des mécanismes de remboursement différents pour les trois Régions. "A Bruxelles et en Wallonie, si l'entreprise remplit trois conditions, notamment sur les plans de formation, l'indexation se fait à 100%. En Flandre, elle n'est que de 73%. S'il n'y a pas une pleine indexation du remboursement du titre-service en Flandre, il y aura une érosion de la marge et le risque existe que certaines entreprises ne tiennent pas le coup."