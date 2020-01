Ikea allège sa banque interne belge de 5 milliards

Le géant suédois a vidé le capital de sa filiale belge Ikea Service Center. L’opération intervient alors que les intérêts notionnels ne permettent plus de gagner grand-chose sur la facture fiscale des sociétés.

Si d’aucuns en doutaient encore, le géant du meuble Ikea vient d’en apporter bien involontairement la preuve: les banques internes des grands groupes internationaux n’apprécient plus beaucoup de travailler au départ de la Belgique. Ikea Service Center, la filiale belge du géant suédois qui lui servait de centre de coordination, puis de société holding calibrée pour capter un maximum d’intérêts notionnels, vient de voir ses capitaux ramenés au minimum légal, c’est-à-dire 62.000 euros. Cela implique qu’elle les a réduits de 5,3 milliards d’euros. Une somme qui va retourner à ses actionnaires, Ikea Capital et Ingka Holding Europe, deux holdings du groupe établis aux Pays-Bas. Au temps de sa splendeur, en 2014, la filiale belge avait accumulé jusqu’à 11,9 milliards d’euros de capital.

10 millions d’euros millions d’euros En 2016, la filiale belge du groupe suédois avait payé 10 millions d’euros d’impôt sur un bénéfice brut de 452 millions

Comme d’autres multinationales, Ikea a tiré les leçons du rabotage progressif du taux de la déduction pour capital à risque, qui a résulté à la fois de la réforme de l’impôt des sociétés en Belgique (c’était une des mesures compensatoires) et de la fonte des taux d’intérêt sur les marchés. Ces deux dernières années, le taux à déduire pour ces intérêts dits "notionnels" étaient inférieurs à 1%: 0,746% en 2018 et 0,726% en 2019. Et il sera même négatif en 2020, pour l’exercice d’imposition 2021. Sans oublier que depuis quelques années, ce régime fiscal (ex-)avantageux pour les entreprises ne s’applique plus que sur la moyenne des augmentations de capital des cinq dernières années, ce qui obligeait les banques internes à des contorsions comptables.

Lire aussi | Pas d'intérêts notionnels pour les grandes entreprises en 2020

Un rapide coup d’oeil aux comptes annuels d’Ikea Service Center sur les trois dernières années illustre bien le propos: en 2016, la filiale belge du groupe suédois avait payé 10 millions d’euros d’impôt sur un bénéfice brut de 452 millions. Un an plus tard, elle avait versé 1,3 million au fisc sur un brut de 73 millions. Puis, en 2018, elle a payé 10 millions d’impôt sur un brut de 82 millions. Autrement dit, après avoir payé 2% et 1,7% d’impôt en 2016 et 2017, elle en a payé 12,6% l’an dernier.

12,6 % En 2018, la filiale belge d'Ikea a payé 10 millions d’euros d’impôt sur un bénéfice brut de 82 millions

Contacté, le service presse du groupe Ikea nous a promis une réponse, qu’on attend toujours.

Avant Ikea, d’autres géants ont réduit ou liquidé leurs banques internes sur le sol belge. Rien que pour 2019, on peut citer le géant chimique américain Du Pont, notre opérateur télécom historique Proximus, les distributeurs français Auchan et Casino, ou encore le groupe agroalimentaire suisse Nestlé...

Une vague de fond

Auchan a absorbé sa filiale Auchan Coordination Services en janvier. Du Pont a dissous et liquidé sa filiale financière belge Du Pont Coordination Center en mars 2019. Un mois plus tard, Nestlé a dissous et clôturé la liquidation de sa filiale Centre de Coordination Nestlé. Proximus a absorbé sa banque interne Proximus Group Services en mai. En juin, Casino a vidé sa filiale belge Casino Finance International de ses capitaux: 568 millions sont retournés en France, tandis que la société en Belgique n’a conservé que le capital minimum.

Lire aussi | Proximus a fait disparaître sa banque interne