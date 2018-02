Il faudrait investir 6 milliards d'euros dans les logements sociaux

Sur les 292.000 logements sociaux que compte la Belgique, il faudrait en rénover 190.000 pour diminuer la précarité énergétique.

Sur les 292.000 logements sociaux publics que compte la Belgique, les logements très énergivores sont légion: ils représentent 40% du parc en Flandre, 44% à Bruxelles, et même 63% en Wallonie! C’est ce qui ressort d’une étude sur les coûts et les bénéfices d’une rénovation du parc de logements sociaux commandée par la plateforme de lutte contre la précarité énergétique, qui rassemble acteurs publics et privés et est gérée par la Fondation Roi Baudouin.

"Il faut considérer la rénovation énergétique comme un investissement plutôt qu’un coût." Caroline George responsable de projets à la fondation Roi Baudouin

Malgré les différents programmes de réhabilitation et de rénovation engagés dans les trois Régions, les besoins sont encore criants, constate cette étude réalisée par le cabinet Isis Consult. Dans une hypothèse haute, il faudrait rénover près de 190.000 logements sociaux pour améliorer la performance énergétique du parc existant, un programme de réhabilitation estimé à 6 milliards d’euros.

Même en se contentant d’une hypothèse basse, et en se concentrant sur les biens à rénover prioritairement, on parle encore d’un programme de rénovation de 3 milliards d’euros, avec 63% des logements existants à rénover en Wallonie (soit 31.500 logements) et 36% à Bruxelles (soit plus de 14.000 logements). Quelques exemples de travaux à réaliser? Isoler les toitures, poser du double vitrage ou éradiquer le chauffage électrique, encore très présent en Wallonie.

La précarité énergétique touche un locataire social sur quatre en Belgique. La vétusté du parc immobilier l’oblige à consacrer une trop grande part de ses revenus au paiement des factures d’énergie, ou à se chauffer insuffisamment. Avec 3 milliards d’investissements, le pourcentage de locataires sociaux en situation de précarité énergétique devrait passer de 25% à 11%. Et avec 6 milliards d’investissements, la précarité énergétique devrait être ramenée à 6,5%.

Un investissement plutôt qu’un coût

"Rénover les logements sociaux est un investissement plutôt qu’un coût", souligne Caroline George, responsable de projets à la Fondation Roi Baudouin et chargée de la précarité énergétique. C’est la première et la plus importante des recommandations formulées par la plateforme de lutte contre cette précarité: considérer la rénovation comme un investissement plutôt qu’un coût. Les montants à investir sont considérables, mais au-delà des avantages sonnants et trébuchants qu’ils apportent aux locataires, ils entraînent aussi d’autres retombées économiques conséquentes, argumente la plateforme de lutte contre la précarité énergétique.

Le chiffre d’affaires potentiel hors TVA pour les entreprises est estimé entre 2,8 et 5,5 milliards d’euros, selon que l’on envisage l’hypothèse basse ou l’hypothèse haute, l’État va percevoir entre 165 et 332 millions d’euros de TVA, et quelque 3.700 à 7.500 emplois vont être générés durant les sept ans que dureraient les travaux. Et cela, sans compter la diminution des émissions de gaz à effet de serre ou l’amélioration de la santé, physique et psychique, des locataires.

Pour maximiser les gains d’un programme de rénovation ambitieux, la plateforme de lutte contre la précarité énergétique formule une série d’autres recommandations. Du côté du financement, elle conseille notamment d’améliorer le cadre réglementaire pour favoriser les méthodes de financement alternatives – comme la collaboration avec un partenaire extérieur qui va se rembourser progressivement sur les économies réalisées – ou de revoir la loi sur les loyers afin que ceux-ci puissent être adaptés à la performance énergétique du logement.

"On songe par exemple au programme ‘Home for less’, qui installe des modèles de logements démontables dans des immeubles vides pour y loger des sans-abri." Caroline George responsable de projets à la Fondation Roi Baudouin

La plateforme de lutte contre la précarité énergétique préconise aussi l’accompagnement des locataires sociaux dans la gestion de leur consommation d’énergie: une fois la rénovation effectuée, un accompagnement réel et dans la durée fait souvent défaut. Or, les ménages n’ont souvent pas une connaissance suffisante des comportements à adopter pour une aération efficace, par exemple dans les habitations passives, et ont besoin de conseils pour diminuer leur consommation énergétique.