"Il faut tout faire pour passer ce cap difficile" (Pierre Wunsch, BNB)

De retour de la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) à Francfort, Pierre Wunsch, le gouverneur de la Banque nationale de Belgique (BNB), explique à L'Écho que la crise est d'abord une crise sur le front sanitaire, avec une grande incertitude sur sa durée . "Aujourd'hui, si des magasins ou des restaurants ferment leurs portes, la politique monétaire ne peut guère leur venir en aide à très court terme. Ce qui est important dans ce contexte, c'est la réaction des États. Il faut profiter des clauses de flexibilité au niveau européen. Les États ne doivent pas hésiter à agir avec des mesures temporaires, mais qui sont ciblées et ambitieuses" dit-il.

"Au cours des derniers mois, j’ai répété que nous avions un problème budgétaire en Belgique et qu’il fallait revenir à un déficit budgétaire de 1%. Cet objectif peut être mis en parenthèses pour l’instant . Tout doit être fait pour passer le cap difficile actuel."

"Si toutes les banques maintiennent leur niveau de crédit et si les Etats prennent des mesures, l’économie pourra redémarrer le moment venu."

La mission de la BCE, poursuit-il, est d'aider à passer ce cap afin que l’économie redémarre le plus rapidement quand l’épidémie sera sous contrôle. "Il faut que le moins de gens perdent leur job et que le moins d'entreprises fassent faillite. Dans ce contexte, il faut s'assurer que les banques peuvent continuer à prêter aux ménages et aux entreprises. D'où les différentes mesures prises par la BCE ce jeudi."