Immobilier | Surévalutation de 6,5% du marché

Dans son rapport, la BNB note que la Belgique a traversé une longue période de net renchérissement des logements, les prix ayant plus que doublé depuis le début des années 2000. En 2018, le renchérissement s’est poursuivi. Sur l’ensemble des trois premiers trimestres, la progression s’est établie à un peu plus de 3% par rapport à la période correspondante de 2017. Selon les estimations d’un modèle prenant en compte un certain nombre de facteurs (revenus disponibles, taux hypothécaires, évolutions démographiques, changements dans la fiscalité immobilière), les prix de l’immobilier auraient été en moyenne supérieurs d’approximativement 6,5% à leur valeur d’équilibre estimée par le modèle.