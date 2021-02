Indépendants et PME rament pour décrocher un crédit bancaire...

C’est ce qui ressort de la nouvelle enquête de l’ERMG (Economic Risk Management Group) réalisée auprès de 3.194 entreprises belges. Cette enquête mensuelle a été réalisée la semaine dernière par plusieurs fédérations patronales (Beci, SNI, UCM, Unizo, UWE et Voka), sous la coordination de la Banque nationale et de la FEB.

Alors que presque aucun répondant ne déclare être actuellement impliqué dans une procédure de faillite, 5% d’entre eux s’attendent à déposer le bilan dans les six prochains mois (comme en janvier). Ce pourcentage est plus élevé pour les agences de voyages (32%), le secteur des arts, spectacles et services récréatifs (26%) et l’horeca (24%).