Inondations: la Wallonie pourrait adapter son plan de relance

La Belgique commence à réfléchir à la reconstruction alors que le déblayage ne fait que commencer et même si, comme on le souligne au cabinet du ministre-président Elio Di Rupo, on est encore dans la gestion de l'urgence. Le plan de relance de la Wallonie pourrait-il être recalibré pour être mis à contribution? Le vice-président et ministre de l'Économie Willy Borsus plaide pour l'ajuster: "À mon estime, il faut revoir certains aspects du plan compte tenu des priorités: reloger les gens, reconstruire les infrastructures, construire des dispositifs de protection… Compte tenu de la disponibilité des ressources en matière de construction et matériaux, ceci peut prendre la forme de modifications à l'intérieur du plan ou de modifications de timing de certaines mesures."