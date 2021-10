L'Unizo propose de rendre les retours d'articles payants. Ce serait mieux pour l'environnement, et pour le commerce de proximité.

Interdire de retourner gratuitement les articles achetés en ligne , c'est ce que propose l'Unizo (Union des entrepreneurs indépendants, NDLR), qui représente les indépendants et les PME en Flandre. "Ne reportons pas à demain ce que nous pouvons déjà faire aujourd'hui pour le climat et pour les commerces locaux", justifie Danny Van Assche, administrateur délégué de l'Unizo.

"Chacun se rend compte que ça ne va pas et que cela va à l'encontre de tous les principes de durabilité."

Il estime que la possibilité de retourner gratuitement l'article acheté en ligne a favorisé les achats compulsifs . "Cela a même rendu fous certains consommateurs. Chacun se rend compte que ça ne va pas et que cela va à l'encontre de tous les principes de durabilité. C'est même carrément décadent, car, en réalité, rien n'est gratuit", assène Danny Van Assche.

Les décisions politiques en faveur du climat sont complexes à mettre en œuvre, et produisent généralement des effets à moyen et long terme. Or ce n'est pas le cas ici, puisqu'on obtiendrait un effet immédiat, sans pénaliser le consommateur de manière inappropriée.