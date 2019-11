Jeholet veut brider le salaire des top managers de la Fédération

Pierre-Yves Jeholet, le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, veut imposer un plafond salarial de 245.000 euros par an aux responsables des institutions qui dépendent d'elle, dont la RTBF et les hôpitaux universitaires.

Le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles s'intéresse aux salaires des gestionnaires publics. "Je vais m'attaquer au volet bonne gouvernance qui figure dans la déclaration de politique communautaire. Ce qu'on a fait en Wallonie, jusque dans les conseils communaux et les CPAS, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas à la FWB. Il n'y a pas de raison d'avoir une gouvernance à géométrie variable", explique dans la Dernière Heure Pierre-Yves Jeholet. Le ministre-président compte ainsi imposer un plafond salarial de 245.000 euros brut (non indexé) aux responsables des institutions dépendant de la Fédération, comme la RTBF et les hôpitaux universitaires. "Les montants seront affinés en gouvernement. Ce décret sera contraignant." Actuellement, le montant des rémunérations en FWB est réglé par une circulaire, sans caractère contraignant.

Ce montant de 245.000 euros est identique à celui qui est prévu en Wallonie par un décret de mai 2018.

Qui gagne combien?

245.000 euros Le plafond salarial annuel que Jeholet veut imposer aux responsables des institutions dépendant de la Fédération

Mais d'abord, il voudrait un cadastre de la situation: qui gagne combien? "Il faut que nous disposions d'une vue précise des rémunérations des administrateurs, des managers, des postes à mandats, des commissaires du gouvernement. Je ne dis pas qu'il y a une multitude de problèmes, mais en réalité, on n'en sait rien." Il va falloir analyser les salaires des dirigeants d’administrations, d’intercommunales, d’OIP et autres organismes publics qui dépendent de la Fédération. Et ensuite, Pierre-Yves Jeholet va imposer une règle stricte.

Jean-Paul Philippot est-il concerné?

Depuis longtemps, les salaires des pontes de la RTBF sont remis en question. Seront-ils dans le collimateur du ministre-président? D'après la DH, qui s'est informée auprès du service de presse du média public, l'administrateur Jean-Paul Philippot touche 329.000 euros par an. "Cette somme comprend l’ensemble de ses rémunérations, bonus, etc. Il est totalement en règle avec la circulaire", a dit la porte-parole de la RTBF à la DH, précisant aussi que la circulaire de 2014 n’est applicable qu’aux gestionnaires publics qui entrent en fonction à partir de la publication au Moniteur ou dont la mission est renouvelée à partir de cette date."Ce n’est pas le cas de l’administrateur général dont le mandat a été renouvelé pour six ans en 2013." Ajoutons que le patron de la RTBF bénéficie d'une longue ancienneté dans le secteur public.

Apparemment, Jeholet ne craint pas que le futur plafond fasse fuir les tops managers publics vers le privé. "Pour ces montants-là, je suis certain qu’on a des tas de talents en Wallonie et à Bruxelles. Si ces plafonds en font fuir certains, on aura un renouvellement à la RTBF ou ailleurs. Au moins, les intentions du gouvernement sont connues."