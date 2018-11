Johan Van Overtveldt confirme la sécurité juridique du ruling fiscal

La légalité

L’enjeu est cependant plus fondamental concernant la question de la légalité des décisions anticipées, estime cependant Xavier Gérard, avocat au Barreau de Bruxelles. "Sauf dans des cas manifestement clairs, par exemple un ruling validant la déductibilité à 100% des frais de réception alors que la loi prévoit expressément et clairement que cette déductibilité est limitée à 50%, l’administration fiscale ne peut postuler elle-même l’illégalité d’une décision anticipée car seul le juge a ce pouvoir ", argumente-t-il.

"Cela doit être combiné avec l’exigence de motivation formelle des actes administratifs, et l’exigence de motivation en droit fiscal est aussi, voire plus importante qu’en droit administratif , ajoute Xavier Gérard. L’administration fiscale doit exposer, dans son avis de rectification, en quoi la décision anticipée est illégale. Elle ne peut pas juste l’affirmer. Et pour cela, elle doit se fonder sur des décisions judiciaires qui existent déjà au moment où elle entend remettre en question la légalité de la décision anticipée." En l’absence de jurisprudence contraire, une décision anticipée reste donc opposable à l’administration fiscale.

Pas de rétroactivité

Enfin, le ministre des Finances ajoute que les services de contrôle vérifient si les contribuables appliquent correctement les décisions anticipées qui leur ont été délivrées. Et si les conditions ne sont pas respectées, une enquête est menée, en concertation entre le SDA et les services centraux du SPF Finances. Il s’agit en effet d’une autre exception à l’inopposabilité des décisions anticipées, mais qui n’a pas été invoquée par le fisc dans sa récente vague de rectification.

La réponse du ministre devrait clore cette polémique et rassurer les contribuables et investisseurs. Pour Benoît Piedbœuf, il importe en effet "de savoir que l’on peut continuer à introduire des dossiers au SDA, et que le Service et l’administration s’y tiendront".