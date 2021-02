Karine Lalieux veut-elle financer la pension minimum avec l'argent du 2ᵉ pilier?

Selon des médias flamands, la ministre des Pensions Karine Lalieux (PS) voudrait que les bénéficiaires d'une pension complémentaire contribuent au relèvement prévu de la pension minimum. L'intéressée dément ces propos.

La ministre socialiste des Pensions Karine Lalieux a réfuté mercredi vouloir que les bénéficiaires d'une pension complémentaire (2ᵉ pilier, pension financée avec l'entreprise) contribuent au relèvement prévu de la pension minimum, comme indiqué dans des articles parus dans Het Nieuwsblad et De Standaard. "Il s'agit là d'une interprétation erronée et fallacieuse de mes propos", a-t-elle indiqué à l'agence Belga.

La pension minimum devrait augmenter de 22% d'ici 2024, selon la ministre. Ce qui nécessiterait de trouver 1,8 milliard d'euros, selon les médias flamands. Or la ministre relève que la Cour des comptes avait pointé récemment plusieurs carences au niveau du deuxième pilier, qui apparaissent également dans une note non-officielle: le régime fiscal et parafiscal préférentiel pour les paiements des pensions complémentaires conduit à une perte de revenus importante pour le gouvernement.

"Accepter que l'État perde 2 milliards d'euros de recettes pour un système qui n'est pas distributif, ce n'est certainement pas (...) cela que je veux pour notre pays." Karine Lalieux Ministre des Pensions (PS)

Lire aussi | Trois formules de pension complémentaire pour l'indépendant

"Les pensions complémentaires sont fortement subsidiées, fiscalement et socialement. Or on constate que ces subsides se concentrent autour de quelques pensions très élevées. Il est donc plus que de temps de réformer ce régime pour mettre un terme au dérapage budgétaire lié au deuxième pilier de pension. Accepter que l'État perde deux milliards d'euros de recettes pour un système qui n'est pas distributif, ce n'est certainement pas comme cela que je fais de la politique ni cela que je veux pour notre pays."

Le financement déjà garanti

C'est ici que le bât blesse. Selon Het Nieuwsblad et De Standaard, les employeurs et les employés qui voient une partie des revenus versés via la pension complémentaire devraient, si ce montant devait être converti en salaire, payer respectivement 1,7 milliard et 275 millions d'euros d'impôts en plus. Actuellement, ils versent une contribution en fin de carrière lorsqu'ils touchent la pension complémentaire, mais bien moindre que l'impôt sur le revenu. Il était en outre annoncé que Karine Lalieux se concentrerait surtout sur les plus hauts revenus, qui profitent le plus du deuxième pilier de pension.

Alors que la polémique commençait déjà à enfler, la ministre a rapidement démenti ces propos. "Le financement du relèvement de la pension minimum est déjà garanti jusqu'en 2024. La réforme des pensions annoncée se concentrera sur l'avenir du régime de pension pour le rendre plus équitable et solidaire. Il n'y a pas de vases communicants entre la hausse de la pension minimum et la réforme des pensions: l'une ne sera pas financée par l'autre."

"Nous n'allons pas toucher au pouvoir d'achat des pensions des classes moyennes." Karine Lalieux Ministre des Pensions (PS)

Lutter contre les inégalités

La réforme du 2ᵉ pilier doit, aux yeux de Karine Lalieux, éviter que seul un petit groupe de citoyens l'utilise comme un instrument d'optimisation fiscale et se constitue ainsi des pensions très élevées en bénéficiant d'un traitement fiscal et parafiscal préférentiel quasi illimité.