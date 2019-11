L'Afsca veut relancer le marché du porc belge en Chine

Un embargo par zones

Pour rassurer les autorités chinoises, on maintiendrait dans un premier temps un embargo ne concernant que les élevages de trois provinces: Liège, Namur et Luxembourg. Dans un second temps, six mois plus tard, l'embargo serait également levé pour Liège et Namur. Seuls les éleveurs du Luxembourg belge seraient encore dans l'incapacité d'écouler leur viande porcine vers la Chine, jusqu'à un an après la découverte du dernier cas de PPA sur le territoire belge.