L'Etat à nouveau condamné pour le double précompte franco-belge

La fiscalité belge, ce nid de litiges

Plusieurs dispositions fiscales belges ont donné lieu à des recours et procédures divers et variés ces dernières années. L’avantage fiscal des comptes d’épargne, qui porte atteinte à la libre prestation de services par des banques étrangères à destination des épargnants belges, a été tancé à deux reprises par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et plusieurs tribunaux belges ont déjà condamné l’État à ce sujet. L’extension de la taxe boursière belge aux ordres de Bourse passés via des courtiers étrangers a fait l’objet d’un recours devant la Cour constitutionnelle, laquelle a envoyé une question préjudicielle à la CJUE. Par ailleurs, la haute juridiction européenne s’est aussi prononcée à deux reprises contre la différence de traitement fiscal entre les immeubles détenus par des contribuables belges, selon que ces immeubles sont situés en Belgique ou à l’étranger (on a égard au revenu cadastral en Belgique et aux loyers réels à l’étranger). Autre source de litige: le régime fiscal de faveur de l’épargne-pension a aussi donné lieu à une condamnation européenne car il entrave à la libre prestation de services.