L'Europe crée le fonds "VentureEU" pour encourager les licornes

Le nombre de nouvelles entreprises est au record et les starters sont de plus en plus nombreux à tenir le coup. Un climat propice, un esprit d'entreprendre en hausse, une confiance en soi et en la conjoncture retrouvée, voilà les trois facteurs qui ont boosté le nombre de nouvelles entreprises en Belgique l'an dernier. Les soins ambulatoires et infirmiers ont la cote.