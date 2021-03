L'OCDE revoit ses prévisions de croissance mondiale à la hausse

L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a fortement revu à la hausse sa prévision de croissance mondiale pour 2021. Selon elle, le PIB mondial devrait croître de 5,6% cette année. Dans ses perspectives économiques de décembre, elle tablait sur +4,2 %. L’OCDE souligne toutefois que la croissance du PIB s’opèrera de façon inégale et qu’elle sera fortement tributaire de "l’issue de la course entre vaccins et variants du virus".