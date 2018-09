L'ONSS cible les plans d'actions des multinationales

Les filiales belges de multinationales et leurs employés doivent désormais payer des cotisations sociales sur les actions que la société mère étrangère attribue à leurs employés . C’est ce qui ressort des "instructions à l’employeur" publiées par l’Office national de sécurité sociale (ONSS). Une mauvaise nouvelle pour les filiales belges de multinationales comme Engie, Michelin ou Suez . Si elles suivent l’ONSS, ces sociétés doivent payer en moyenne 28% de cotisations de sécurité sociale sur les actions émises par la société mère étrangère.

L’instruction de l’ONSS peut même entraîner une diminution des recettes fiscales. Toute personne qui reçoit des actions de son employeur reçoit un avantage imposable et doit payer des impôts. Pour de nombreux employés, cet impôt peut atteindre 50%, augmenté de la taxe communale. De plus, la retenue à la source est due sur les dividendes reçus. Si les employés ne reçoivent plus d’actions, l’administration fiscale perdra ce revenu.