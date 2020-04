L'activité économique a ralenti de 3,9% au premier trimestre

Sur un an, c'est-à-dire comparativement au premier trimestre de 2019, le PIB s’est replié de 2,8%.

D’après les premières estimations, la valeur ajoutée a diminué de 3,5% dans l’industrie, de 6,6% dans la construction et de 3,6% dans les services par rapport au trimestre précédent.

Méthode adaptée

Sur la base des diverses informations disponibles (provenant de bulletins d’information, de sites internet et de contacts avec les entreprises, d’enquêtes organisées par la Banque et par les fédérations auprès des entreprises, etc.), des hypothèses sur l’incidence du covid-19 sur l’activité économique des différentes branches d’activité ont été formulées à un niveau très détaillé. Ces données ont été agrégées pour obtenir les indicateurs utilisés, lesquels ont ensuite été intégrés aux modèles économétriques.