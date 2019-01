L'année 2018 se solde par une croissance de 1,4%

Sur l’ensemble de l’année 2018, le PIB aurait progressé de 1,4%, selon une première estimation provisoire. Ce chiffre est révisé 60 et 120 jours après la fin du trimestre sur la base d’informations plus complètes devenues disponibles entre-temps. Quoi qu'il en soit, ce résultat représente un ralentissement par rapport au 1,7% enregistré en 2017 et 1,5% en 2016.