L’après-crise, c'est important aussi

Le plan de relance belge prend forme.

Dans ce pays, la procrastination politique touche aux beaux-arts. On adoooore remettre à plus tard, encommissionner, décider de ne pas décider. Et voilà qu’en quelques mois, tout ce que la Belgique compte de cabinets politiques a trouvé à s’entendre sur un plan de relance qui nous parle de projets à long terme. C’est en soi un tour de force. Peu importe que ce soit sous la pression de l’Europe, qui impose un tempo rapide. Ce qui compte, c’est que ça bouge.

Ce plan est-il parfait? Sans doute pas. On peut s’interroger, par exemple, sur le fait qu’il accorde six fois plus de moyens aux infrastructures qu’à la formation ou à la recherche. Est-ce le meilleur choix? Il y a là matière à débat, mais relevons dans le même temps le souci de cohérence du programme, polarisé sur quelques grands domaines (climat, numérique, mobilité…) où la Belgique peut et doit mieux faire.

Lire aussi | 60% du plan de relance consacrés aux infrastructures

Évidemment, on peut toujours jouer les grincheux, ne retenir que l’écume des choses. On peut débattre longtemps de l’intérêt d’y inclure la rénovation du palais de justice de Bruxelles, par exemple. Ou alors on se dit que l’idée n’est pas si bête que cela: au fond, c’est peut-être l’occasion ou jamais de moderniser enfin ce bâtiment-symbole, pitoyable icône de la capitale, surtout si le coût se limite à 1% du budget total.

L’essentiel est ailleurs. Ce plan a le mérite de forcer nos politiques à lever la tête du guidon, à regarder au-delà de la crise sanitaire et de ses lourdes conséquences socio-économiques. Il oblige à déplier une vision stratégique à long terme. Dans un pays qui en manque cruellement, c’est plus que bienvenu.

Certaines réformes structurelles relanceront plus efficacement le pays que dix ou vingt milliards injectés en infrastructures.

Pour autant, le plan de relance ne sera pas la solution à tout. D’abord, il ne se confond pas avec les mesures de soutien que l’État doit absolument assurer, aujourd’hui et demain, pour les secteurs et métiers qu’il a mis à l’arrêt.

Lire aussi | Un plan de relance qui manque d’ambition réformatrice

Ensuite, il ne dispense pas de réformes structurelles (en matière de fiscalité, de marché du travail ou encore d’efficacité publique) dont on parle beaucoup depuis longtemps, mais qu’on ne voit toujours pas venir. Ces réformes-là relanceront plus efficacement le pays que dix ou vingt milliards injectés en infrastructures.