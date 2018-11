L'arrondi jusqu'à 5 centimes bientôt obligatoire

Le gouvernement Michel a approuvé ce vendredi un projet d'arrêté royal rendant obligatoire l'arrondi jusqu'à 5 centimes pour les paiements en espèces. Le système devrait être mis en place dans un an.

A la demande des commerçants, les règles entourant l'arrondissement du montant d'un achat ont été assouplies en 2015. Depuis, la possibilité d'arrondissement a été étendue à tous les paiements qui se font en présence physique simultanée du commerçant et du consommateur, indépendamment du moyen de paiement que le consommateur utilise (en espèces ou par paiement électronique).

"Ces pièces sont souvent amassées dans des tirelires au point que cela s'est même traduit par une pénurie il y a quelques mois." Kris Peeters (CD&V) Ministre de l'Economie

Malgré cet assouplissement, peu de commerçants font usage de cette règle. Selon une enquête du SNI, à peine trois commerçants sur 10 procèdent à l'arrondissement. Car jusqu'ici, il ne s'agissait pas d'une obligation et ce n'était possible qu'en cas de paiement en espèces. Le gouvernement a donc décidé, avec le soutien des organisations des commerçants Comeos, Unizo et UCM, d'introduire un arrondissement obligatoire pour les paiements en espèces.

Quelle sera la règle?

La règle est la suivante: 1 et 2 cents sont arrondis à 0, les 3 et 4 cents arrondis à 5 cents, 6 et 7 cents arrondis à 5 cents; 8 et 9 arrondis à 10. L'arrondissement se fait toujours sur le montant total. Tant le montant arrondi que le montant non arrondi devront être repris sur le ticket de caisse. Les arrondis se faisant vers le haut ou vers le bas, en moyenne, le consommateur payera la même chose.

Une campagne d'information sera organisée et l'Observatoire des Prix suivra les éventuelles conséquences de l'arrondissement obligatoire.



Pourquoi un tel changement? "Les petites pièces de 1 et 2 centimes d'euro suscitent souvent un embarras pour de nombreux commerçants et consommateurs. Ces pièces sont souvent amassées dans des tirelires au point que cela s'est même traduit par une pénurie il y a quelques mois", justifie Kris Peeters, le vice-Premier ministre et ministre de l'Economie qui a porté ce projet d'arrêté royal au gouvernement.