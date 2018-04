L'automatisation ne détruira pas forcément l'emploi

L'accélération du progrès technologique et une évolution vers une plus grande automatisation suscitent des craintes sur l'emploi. Mais d'autres éléments pourraient compenser un impact négatif.

Une étude de l'OCDE affirme que l'emploi moyen en Belgique a 46% de chance d'être automatisé. Une proportion qui passe à 48% pour tous les pays de l'OCDE réunis. L'affirmation a déjà été évoquée mainte fois: l'accélération du progrès technologique et une évolution vers une plus grande automatisation ne sont pas sans susciter des craintes sur l'emploi . Mais quelles sont les répercussions actuellement observées? ING a mené l'enquête.

Le taux d'emploi des pays de l'OCDE atteignait 68% (+0,2 point de pour cent) au 4e trimestre 2017. La Belgique affichait un niveau inférieur à 63,9% (+0,6 point de pour cent). Dans la zone euro, le taux d'emploi augmentait de 0,3 point de pour cent (à 66,8%) avec les plus fortes fortes hausses pour l'Estonie et la Finlande.

→ Le groupe des professions intellectuelles, scientifiques et artistiques est quant à lui devenu plus important. Il présentait une probabilité d'automatisation de 14% seulement.

L'automatisation devrait en effet avoir un effet positif sur la productivité . Une tendance de bon augure pour les salaires et donc le pouvoir d'achat. Et qui dit pouvoir d'achat accru dit production accrue et donc besoin accru de main d'oeuvre.

"Comme nos possibilités technologiques évoluent sans cesse, il est extrêmement important que les travailleurs restent actifs sur le marché du travail et ne décrochent pas. Nous enfonçons peut-être des portes ouvertes, mais la participation à des formations appropriées est très importante. Nous pensons que les capacités d'adaptation et la volonté de changer seront de plus en plus un atout sur le marché du travail."