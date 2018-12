L'avenir des plus de 55 ans dans les entreprises est toujours tabou

Tempo-Team a sondé employeurs et salariés sur la fin de carrière. Les salariés veulent partir à 60 ans et n’envisagent pas de faire un pas en arrière en fin de carrière. Quant aux entreprises, elles développent rarement une politique RH adaptée à tous les âges.

Quand vous voyez-vous partir à la retraite? Idéalement, à 60 ans, répondent (en moyenne) les 2.100 salariés et employeurs sondés récemment par iVOX, pour le compte de Tempo-Team. La firme versée dans la gestion des ressources humaines a voulu sonder les attentes des travailleurs et des entreprises en matière de fin de carrière. Les chiffres qui en ressortent disent l’ampleur du problème.

Sept travailleurs sur dix estiment que la retraite à 67 ans est intenable, moins d’un sur dix envisage de travailler après 65 ans, un sur quatre jusqu’à 65 ans. Plus net encore: un salarié sur deux se voit pensionné à 60 au plus tard.

C’est là qu’est l’os. Les carrières sont censées s’allonger mais l’immense majorité des actifs ne veut pas en entendre parler. "La pension à 67 ans? C’est perçu comme trop lointain, trop long, trop lourd", résume Valérie Denis, porte-parole de Tempo-Team. "L’envie n’y est pas."

Pour envisager l’allongement des carrières, les 1.600 actifs sondés demandent par priorité un emploi motivant, un rythme de travail et des tâches adaptés, ingrédients revenant chez plus de 80% des répondants. Cela tombe bien, les 500 employeurs interrogés disent exactement la même chose.

L’idéal et la vraie vie

Entreprises et personnel partagent donc les mêmes projections. Magnifique. Mais que se passe-t-il dans la vraie vie? Les employés veulent partir tôt et les entreprises cherchent souvent à se défaire de leurs plus de 55 ans au motif qu’ils leur coûtent trop cher. La vie des entreprises le rappelle régulièrement, les plans de départs anticipés sont un grand classique de la restructuration: voyez ING Belgique, Carrefour, Mestdagh, Les Éditions de L’Avenir, etc.; quand il s’agit de réduire les coûts, le salarié aîné est la variable d’ajustement facile.

"Seulement un employeur sur dix applique une politique RH adaptée à toutes les générations." Tempo-Team

Les entreprises disent vouloir travailler à des carrières soutenables mais, quand on leur demande ce qu’elles mettent en place en ce sens, l’image est tout de suite moins riante: seul un employeur sur quatre veille à ce que les tâches soient adaptées en fin de carrière, seul un sur cinq investit dans la formation de ses collaborateurs de plus de 50 ans et adapte le rythme de travail.

"Seul un employeur sur dix applique une politique RH adaptée à toutes les générations", selon Tempo-Team. "Beaucoup d’employeurs travaillent leur attractivité auprès des jeunes, et délaissent la suite. Il est pourtant essentiel d’avoir une politique de ressources humaines pour toutes les générations, a fortiori si l’âge de la retraite est repoussé à 67 ans."

Ça, c’est la pierre dans le jardin des entreprises. Mais les salariés ont, eux aussi, leurs contradictions lorsqu’ils abordent la dernière tranche de sa carrière. Ils ne sont en effet que quatre sur dix à tolérer un recul salarial et de responsabilités. Oui à des conditions de travail adaptées mais pas touche au salaire.

Le tabou du pas en arrière