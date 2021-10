L’économie belge bientôt en phase de normalisation

D’après les nouvelles prévisions de l’Ires, l’institut de recherches économiques et sociales de l’UCLouvain, le PIB belge devrait rebondir de 5,7% cette année et de 3,3% l’an prochain. Ces chiffres sont grosso modo en ligne avec les dernières prévisions de la Banque nationale (5,5% en 2021 et 3,3% en 2022) et de la Commission européenne (4,5% en 2021 et 3,7% en 2022).