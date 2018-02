L'économie belge devrait croître de 1,8% en 2018

Le Bureau fédéral du plan a revu à la hausse ses prévisions de croissance: cette année, le PIB belge devrait progresser de 1,8%, soit un fifrelin plus que ce qui était jusqu'ici prévu (1,7%). Au menu également, accroissement du pouvoir d'achat et ralentissement de l'inflation.

Ainsi va le rythme de la mélopée budgétaire belge. Fin de l'année, on adopte, si possible in extremis, le budget de l'année à venir. Et, dès le mois de février suivant, il est déjà l'heure pour le gouvernement fédéral de songer au premier ajustement, qui se tient traditionnellement en mars.