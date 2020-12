L’économie va-t-elle bientôt se redresser?

Les vaccins de Moderna et de Pfizer/BioNTech ont un taux d’efficacité de 95 %. Le monde ainsi que les bourses poussent un soupir de soulagement. En association avec la contagiosité du virus, l’efficacité d’un vaccin détermine le nombre de personnes à vacciner pour parvenir à une immunité collective . Et cette immunité collective est à son tour nécessaire pour revenir à un cours plus ou moins normal des choses.

Combien d'entre nous se feront vacciner?

Quelles sont les mesures moins radicales envisageables? Selon les experts, fermer les écoles diminuerait le R de moitié. Mais ce n’est pas tenable à terme non plus. La seule mesure ayant un impact plus ou moins équivalent, c’est de limiter les regroupements à 10 personnes. Le taux de reproduction passe alors de 3,3 à 2. Et dans ce cas, il ne faut plus vacciner "que" 60% de la population.