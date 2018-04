L'employeur rêvé des Belges est... la commune

Les banques sont sorties du top 10 des secteurs d’emplois les plus attractifs, établi chaque année par Randstad, depuis 18 ans. Mais parallèlement, les administrations locales ont déboulé en 1ère place d’entrée de jeu, alors que pour la première fois, elles font partie d’une catégorie spécifique, à côté des autres administrations publiques. 44% des personnes qui ont répondu à l’étude de Randstad travailleraient volontiers pour une administration locale. Viennent ensuite le secteur pharmaceutique (41%) et les médias (40%).

L’attractivité du secteur public se confirme donc d’année en année. Cette attractivité est liée à la sécurité d’emploi, à l’équilibre entre travail et vie privée, ainsi que l’impact sur l’environnement et la société. Sont également pointés du doigt par les travailleurs le contenu de la fonction et l’ambiance de travail.

Le secteur privé, lui, rivalise sur d’autres critères, comme l’utilisation des nouvelles technologies ou la santé financière. Et les salaires, que l’on dit souvent plus bas dans le secteur public que dans le privé? L’étude de Randstad démonte ce cliché. Les administrations se voient attribuer une note équivalente au secteur privé sur le plan salarial et des avantages. Et au sein des administrations locales, qui est jugé le plus attractif? La Ville de Namur (côté francophone) et Gand (côté flamand) se placent sur la première marche du podium.