L'épargne-carrière peine à prendre son envol

L’épargne-carrière constitue un assouplissement du droit de s’absenter au travail. Le cadre légal tarde à se mettre en place, alors que 68% des employeurs se disent favorables au dispositif.

Pouvoir échanger du salaire contre davantage de temps libre, c’était déjà possible avec le crédit-temps et le congé parental. Il existe aujourd’hui une troisième voie, celle de l’épargne-carrière. Plus souple que les deux premiers dispositifs, elle pourrait à terme séduire tant les employés que les employeurs.

De quoi s’agit-il? L’épargne-carrière permet à un travailleur d’acheter des jours de vacances supplémentaires avec son salaire, un bonus ou une prime de fin d’année, voire de thésauriser des heures supplémentaires ou des congés extralégaux. Il pourra ainsi s’absenter plus longtemps de son travail à un moment donné de sa carrière.

"Le travailleur touche l’intégralité de son salaire, alors que pour un congé parental ou un crédit-temps, il devra se contenter d’une allocation de l’Onem." Amandine Boseret Conseillère juridique chez Acerta

C’est donc, en quelque sorte, un assouplissement du droit de s’absenter du travail. Le travailleur pourra même utiliser les jours épargnés en fin de la carrière afin d’anticiper son départ à la pension. Ce que le congé parental par exemple ne permet pas. "De plus, le travailleur touche l’intégralité de son salaire, alors que pour un congé parental ou un crédit-temps, il devra se contenter d’une allocation de l’Onem", indique Amandine Boseret, conseillère juridique chez Acerta, prestataire de services RH.

Le principe est repris dans la loi Peeters sur le "travail faisable et maniable" de 2017. Elle crée un cadre dans lequel des accords sectoriels (CCT) peuvent être conclus afin d’offrir aux travailleurs la possibilité d’épargner, au cours de leur carrière, un crédit d’heures ou de jours à utiliser en temps voulu tout en conservant leur salaire.

À ce jour, très peu de CCT ont été conclues. Certaines commissions et sous-commissions paritaires (industrie et commerce de pétrole, industrie chimique, transport urbain et régional bruxellois, CP 200 pour les employés) planchent sur la question. Sans grand résultat jusqu’ici. Seule la Stib dispose à ce jour de sa propre CCT en la matière.

"Alors que la loi Peeters est très générale, une CCT offre l’avantage de pouvoir imposer certaines limites ou d’apporter des garanties spécifiques." Amandine Boseret

À défaut d’une CCT, une autre voie est possible lorsqu’un employeur décide de saisir son secteur. À partir de la saisine, le secteur dispose de six mois pour accoucher d’une CCT. À défaut, l’employeur peut avancer seul, en s’appuyant sur la seule loi Peeters. "Alors que la loi Peeters est très générale, une CCT offre l’avantage de pouvoir imposer certaines limites ou d’apporter des garanties spécifiques", explique Amandine Boseret. A contrario, l’absence de CCT offre plus de liberté mais moins de sécurité juridique.

Dans le cas de la CP 200, qui concerne plus de 400.000 employés, la saisine date du 29 mars 2019. Il reste dès lors jusqu’au 29 septembre pour finaliser une CCT.

Neutralité salariale

Reste à voir si les employeurs sont aussi enthousiastes. D’après une enquête réalisée par Acerta, près de 7 employeurs sur 10 (68%) sont favorables à l’épargne-carrière. Par ailleurs, deux patrons sur trois (63%) ne reculeraient pas devant l’embauche d’un candidat qui a déjà épargné du temps ailleurs et qui se présenterait dès lors avec un "sac à dos" de jours accumulés. À condition toutefois que les coûts salariaux n’augmentent pas.

Imaginons en effet que le temps épargné soit transféré pour une longue période. Qu’en est-il du salaire payé au moment où le travailleur prend effectivement son temps épargné ? Est-il payé selon le salaire qui était en vigueur au moment où ce temps a été gagné ou au moment de la prise du temps épargné? Amandine Boseret comprend la réserve formulée par les employeurs: "Si une augmentation de salaire intervient entre l’épargne et la prise des jours, l’employeur devrait verser le salaire initial et non un salaire majoré."