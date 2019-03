L'évolution du PIB par habitant inquiète à Bruxelles et en Wallonie

C’est un des éléments statistiques du dernier rapport de la Commission européenne relatif aux réformes structurelles consacré à la Belgique. Les disparités régionales, voire provinciales, demeurent très importantes en termes de richesse produite dans notre pays. Et elles ont de quoi interpeller les pouvoirs publics à Bruxelles et en Wallonie.

La Commission utilise un indicateur, notamment pour orienter ses aides au développement économique: le PIB par habitant par rapport à la moyenne européenne. Méthodologie: on prend la moyenne européenne, on la ramène à 100 et on compare, province par province. Que voit-on pour Bruxelles? Le PIB y est toujours très élevé, ce qui n’étonne pas vu son statut de capitale. Le PIB par habitant s’y établit au double de la moyenne européenne (200) en 2016 mais ce chiffre enregistre la baisse la plus importante du pays puisqu’en 2009, il était à 220.