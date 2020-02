L'impact du coronavirus sur les travailleurs en Belgique

Force majeur

Quel impact pour le travailleur belge?

► Mais quel est l’impact réel sur les travailleurs des entreprises belges? Pour certaines entreprises, lorsque l’approvisionnement n’est plus assuré, les travailleurs ne peuvent plus effectuer leurs prestations correctement. "L’employeur sera tenu d’introduire, auprès du bureau de chômage compétent pour son lieu d’établissement, un dossier contenant des éléments de preuve qui démontrent la force majeure et l’existence d’un lien entre le coronavirus et la force majeure", explique Catherine Mary, Legal Expert chez Partena Professional.