L’impact économique de la pause de Pâques assez limité

La perte de chiffre d'affaires dans les professions de contact non médicales s'est creusée à -84% en avril, après -38% en mars.

La nouvelle enquête de l’ERMG montre que la perte de chiffre d’affaires est restée assez stable, sauf dans le commerce de détail non alimentaire et les métiers de contact.

La perte de chiffre d’affaires que subissent les entreprises belges du fait de la crise sanitaire s’est légèrement creusée durant les vacances de Pâques, passant de -9% en mars à -10% en avril, comparé à la normale.

C’est ce qui ressort de la nouvelle enquête de l’Economic risk management group (ERMG) réalisée au début de la semaine dernière, soit durant la dernière semaine de la "pause de Pâques", alors que les écoles avaient déjà rouvert leurs portes, mais que les professions de contact non médicales étaient encore à l’arrêt et que les commerces dits non essentiels devaient encore fonctionner sur rendez-vous.

L’enquête - la 20e depuis mars 2020 - a été réalisée par les principales fédérations patronales auprès de 3.300 entreprises. Elle a été coordonnée par la Banque nationale de Belgique (BNB) et la Fédération des entreprises de Belgique (FEB).

-23% de chiffre d'affaires En avril, la perte de chiffre d’affaires s’est accrue dans la vente au détail non alimentaire, à -23% après -16% en mars.

Peu d'évolution

Pour la majorité des secteurs d’activité, le chiffre d’affaires est resté relativement stable. Au gré des confinements successifs, l'impact sur le chiffre d'affaires tend d'ailleurs à se réduire. La perte s’est accrue, par contre, dans la vente au détail non alimentaire (-23% après -16% en mars) et, surtout, parmi les professions de contact non médicales (-84% après -38% en mars).

Ces deux secteurs ont été particulièrement affectés par le renforcement des mesures restrictives pendant la "pause de Pâques".

Dans les autres secteurs, où les mesures restrictives sont demeurées inchangées, la perte de chiffre d'affaires a peu évolué depuis la dernière enquête. Elle reste très élevée pour les agences de voyages (-93%), le secteur des arts, spectacles et services récréatifs (-80%), l’horeca (-67%) et le transport routier de passagers (-41%). Les autres secteurs se situent aux alentours ou en deçà de la moyenne nationale.

La perte de chiffre d’affaires est plus importante à Bruxelles (-14%) qu’en Wallonie et en Flandre.

"Les problèmes d'approvisionnement sont probablement liés à la pénurie mondiale de certains inputs intermédiaires, tels les semi-conducteurs." Rapport de l'ERMG

Problèmes d’approvisionnement

Dans le même temps, l’accent se déplace sur les problèmes d’approvisionnement, surtout dans les secteurs de la construction et de l'industrie manufacturière. "Ces problèmes sont probablement liés à la pénurie mondiale de certains inputs intermédiaires, tels les semi-conducteurs, mais aussi peut-être à la demande importante de conteneurs d'expédition maritimes et aux retards dans ce domaine", indique le rapport de l’ERMG.

La construction cite également les pénuries de main d'œuvre comme un problème potentiel dans l'optique de la reprise.

Attentes pour 2021 et 2022

Les attentes concernant le chiffre d'affaires pour 2021 et 2022 restent majoritairement inchangées. Pour l'ensemble de l'année 2021, les entreprises s'attendent à ce que les ventes soient inférieures de 8% à ce qu’elles auraient été sans la crise sanitaire, tandis que la perte atteindrait encore 3% en 2022.

Le secteur de la culture (arts, spectacles, etc.) peine, en revanche, à entrevoir le bout du tunnel. Pour 2021, l’anticipation de la perte du chiffre d’affaires passe de -51% dans l'enquête de mars à -70% aujourd’hui, tandis que, pour 2022, elle grimpe de -22 à -28%.

Le recours massif au télétravail pèse sur les investissements dans les immeubles de bureaux, l’ameublement de bureau ou les moyens de transport. Rapport de l'ERMG

On notera encore que les investissements des grandes entreprises sont moins affectés par la crise sanitaire, grâce à leurs réserves financières plus importantes et à la diversité de leurs sources de financement.